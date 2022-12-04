الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط «مطار غزة» في رفح

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية إسرائيلية على أرض محيط «مطار غزة» المدمر شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي قصف موقعا للفصائل غرب خانيونس، فيما أوضح «المركز الفلسطيني للإعلام»، أن القصف، استهدف عدة مواقع في قطاع غزة.

وأشار «المركز الفلسطيني للإعلام»، إلى سماع دوي انفجارات في مدينة رفح، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

إطلاق صاروخ من غزة دون تسجيل إصابات

وجاء القصف الإسرائيلي،ردا على صاروخ أطلق من غزة، مساء أمس السبت، سقط في منطقة مفتوحة بمحيط مستوطنة «ناحال عوز» دون تسجيل إصابات، فيما لم يتم إطلاق صواريخ إسرائيلية اعتراضية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سماع دوي صفارات الإنذار بالقرب من «ناحال عوز» جنوب إسرائيل، فيما قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي،إنه تم إطلاق إنذار في مناطق مفتوحة في شمال القطاع.

ومساء امس السبت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا بالقرب من السياج الفاصل شرق بلدة جباليا شمال شرق محافظة شمال غزة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

نتنياهو يمنح زعيم «الصهيونية الدينية» صلاحيات خطيرة في الحكومة الجديدة

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، منح في وقت سابق، زعيم حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات خطيرة في الحكومة الجديدة شملت تصاريح البناء في المستوطنات، وتنظيم البؤر الاستيطانية، وتصاريح العمل للفلسطينيين، وفقا لما ذكرته لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

ووفق الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو وسموتريتش، سيشغل الأخير لمدة عامين منصب وزير المالية، وأضافت «يديعوت أحرنوت»، ان ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه زعيم «الصهيونية الدينية» في الاتفاق هو دور وزير في وزارة الدفاع، وسيكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.