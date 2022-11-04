انقطاع الكهرباء وسط قطاع غزة بسبب غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن التيار الكهربائي، انقطع وسط غزة جراء غارات إسرائيلية على القطاع.

وفي وقت سابق، حلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدون طيار «درون»، بشكل مكثف، في أجواء قطاع غزة وعلى ارتفاعات مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالىة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

غارات إسرائيلية على عدة مناطق بالمحافظة الوسطى

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، أغارت على عدة مناطق بالمحافظة الوسطى، مشيرة إلى قصفت الطائرات بعدة صواريخ موقعين للفصائل وأرضاً خالية.

وسمع دوي انفجارات شديدة، وشوهدت سحب الدخان تتصاعد من المناطق المستهدفة جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي.وقالت «معا» الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية، جاءت بعد ساعات من إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن «مخيم المغازي».وفي وقت سابق، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ فاشلة من غزة وسقطت داخل القطاع، مضيفا أنه نتيجة لإطلاق الصواريخ تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط.

ووفقا لتقديرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة جاء ردا على اغتيال القيادي في حركة «الجهاد» في جنين فاروق سلامة.