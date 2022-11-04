طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدة مواقع في أنحاء مختلفة من غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الجيش، إن طائرات سلاح الجو تهاجم أهدافاً في القطاع، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استهدف فلسطينيون، «حاجز الجلمة» في جنين شمال الضفة الغربية بعبوة ناسفة محلية الصنع، فيما هاجم مستوطنون إسرائيليون، منازل الفلسطينيين في قرية مادما جنوب «نابلس» بحماية جيش الاحتلال.

حكومة سوناك ترفض نقل سفارة بلادها في إلى القدس المحتلة

من جانبها، رفضت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة ريشي سوناك، اقتراحًا من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس بإمكانية نقل سفارة بلادها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم سوناك للصحفيين، إنه لا توجد خطط لنقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب، داعية جميع السياسيين في إسرائيل إلى احترام الأقليات والامتناع عن اللغة التحريضية وإبداء التسامح قبل صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

توقعات أوكرانية بفتح صفحة جديدة من التعاون مع حكومة نتنياهو

بدوره، هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بنيامين نتنياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية، وقال عبر «تويتر»، إنه يتوقع فتح صفحة جديدة من التعاون مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة.