ضبط 500 قرص مخدر و100 علبة دواء محظورة في سوهاج

واصلت مديرية إدارة التجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حملاتها التموينية للرقابة على الأنشطة بالمحافظة، وشكلت لجنة تحت إشراف هالة أبو الفتوح عبد الرحيم مدير الإدارة التجارة الداخلية وخالد فتحى مفتش الرقابة التجارية، للمرور على الصيدليات والعيادات والمستوصفات بدائرة مركز سوهاج للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة لها وحصولها على التراخيص للمزاولة.

ضبط 500 قرص مخدر مدرج جدول

وتفقدت الحملة الصيدليات وتم ضبط 500 قرص أدوية مخدرة مدرجة جدول المخدرات و100علبة أدوية مهربة يحظر تداولها داخل مصر وأدوية خاصة بالمستشفيات العامة يحظر تداولها بالصيدليات وتم تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المشاركون بالحملة من الجهات الرقابية

وشارك بالحملة الدكتور خالد سعد مدير هيئة الرقابة على الدواء والدكتور محمد عساف والدكتور محمد فقير من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج والادارة العامة لمباحث الجنوب برئاسة العميد محجوب محمد وباشتراك المقدم إبراهيم سعيد وقوة من الشرطة السرية.