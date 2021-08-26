إعدام 562 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 170 محضرا في حملة صحية بجنوب سيناء

نظمت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حملات مكبرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن شرم الشيخ، وأبوزنيمة، وأبورديس، للحد من الغش التجاري، والتأكد من مدى صلاحية الأغذية حرصًا على سلامة المواطنين.

غلق 4 منشآت لوجود خطر داهم

واستهدفت الحملة المرور على 64 منشأة غذائية، ما أسفر عن تحرير 170 محضرًا متنوعًا، بينها 55 محضرًا نقص اشتراطات نظافة، و115 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، وضبط أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 562 كيلو جراما، وإعدام 129 لترا من المشروبات منتهية الصلاحية.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 4 مذكرات غلق لمنشآت بها خطر داهم، ونقص شديد في الاشتراطات الصحية.

استمرار شن الحملات الصحية

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن هذه الحملات استكمالاً لحملات التفتيش علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمحافظة جنوب سيناء، بالتنسيق بين إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بمدن شرم الشيخ، وأبورديس، وأبوزنيمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم، استمرار حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة، بناءً على تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية نظمت أمس حملة بمدينة شرم الشيخ، وأسفرت الحملة عن تحرير 54 محضرًا، بينها 33 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية، و21 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، وإعدام 878 كيلو جراما من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و98 لترا من المشروبات منتهية الصلاحية ويوجد تغير في الخواص الطبيعية بها، وتحرير محضر ضبط لـ53 كيلو جراما لأغذية فاسدة، وسحب 56 عينة من مواد غذائية لإرسالها للمعامل المركزية للتحليل لمعرفة صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.