انطلاق حملة «حياة صحية للجميع» مع بداية الأسبوع الأوروبي للرياضة

أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، حملة تحت عنوان «نمط حياة صحية للجميع»؛ وذلك للترويج للعادات الصحية الجيدة، عبر الأجيال والفئات الاجتماعية المختلفة، بهدف تحسين صحة ورفاهية الأوروبيين.

وذكرت المفوضية- في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن هذه الحملة، التي تستمر لمدة عامين، تربط بين الرياضة وأنماط الحياة المُفعمة بالصحة والغذاء والممارسات الإيجابية الأخرى، ويشترك فيها المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والإقليمية والهيئات الدولية، فيما سيقوم جميع المعنيين بتنفيذ بنودها حتى يكون الأوروبيين أكثر نشاطًا ووعيًا بصحتهم.

زيادة الوعي بأنماط الحياة الصحية

وأضاف البيان، أن بنود الحملة ستدعم ثلاثة أهداف، وهي زيادة الوعي بأنماط الحياة الصحية عبر جميع الأجيال، ودعم سهولة الوصول إلى الرياضة والنشاط البدني والنظم الغذائية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على الإدماج وعدم التمييز للوصول إلى الفئات المحرومة وإشراكها، فضلا عن تعزيز نهج عالمي عبر السياسات والقطاعات يربط بين الغذاء والصحة والرفاهية والرياضة.

رابطة الاتحادات الأوروبية لكرة القدم أبدت استعداداتها للمشاركة في الحملة

وأشار البيان، إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ومنظماته، مثل اللجان الأولمبية الدولية والأوروبية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورابطة الاتحادات الأوروبية لكرة القدم (يويفا)، أبدت استعدادها للمشاركة في الحملة، مشيرا إلى أن إطلاق الحملة يتزامن مع بداية الأسبوع الأوروبي للرياضة 2021 خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري في جميع أنحاء أوروبا تحت رعاية ثلاثة رياضيين أوروبيين وهم: «بياتريس فيو وخورخي بينا وسيرجي بوبكا».