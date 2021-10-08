تشميع 6 منشآت صحية خلال حملة مكبرة بدمياط

قامت إدارة العلاج الحر بالديوان والإدارات الصحية بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، بالمرور على عدد 27 منشأة صحية لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية، وتم رصد مخالفات فى مكافحة العدوى، كما تم تحرير محاضر أدوية مخالفة شروط التخزين وبعضها منتهي الصلاحية، وتم عمل إنذارات لتلافي السلبيات، وتم عمل غلق وتشميع لعدد 6 منشآت صحية لحين توفيق الأوضاع والالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية طبقا لقانون تنظيم عمل المنشآت الصحية.

مدير إدارة العلاج الحر تناشد الأطباء بالانتهاء من إجراءات الترخيص

وناشدت الدكتورة سارة العوضي، مدير إدارة العلاج الحر، الأطباء بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص وتقديم الأوراق بإدارة العلاج الحر لتوفيق الأوضاع، حرصا على سلامة وأمن المريض.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الرقابية وإحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية غير الحكومية، وتنفيذ لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات وكيل الصحة والسكان الدكتور السيد عبدالجواد، بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومستشفيات خاصة ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة.

هذا وقام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بدمياط، بتكثيف المرور والرقابة على مصانع ومعارض الحلويات الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين، حيث قام فريق الرقابة بالمرور على مصانع ومعارض الحلويات بمركز دمياط، وإعدام 500 كيلوغرام أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى (حلوى وأغذية متنوعة ).

ووجدت الحملة 5 منشآت بها خطورة شديدة على الصحة، وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا، وتحرير 50 محضر جنحة صحية، لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية.