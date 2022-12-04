«صفاء» سفيرة السلام تتحدى الإعاقة بالرسم بالفم: «أحلامي كبيرة»

المواهب لا تنضب من ذوي الهمم فكلما بحثنا نجد موهبة مميزة فيها القدرة والطاقة وصفاء النفس خاصة إذا كانت مبدعة مثل موهبة «صفاء طه»، الطالبة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والتي تمتلك موهبة خاصة بالرسم وفازت بالمركز الأول بمسابقة الفنون التشكيلية على مستوى الجامعة، وجرى اختيارها سفيرة للسلام العالمي من إحدى المنظمات الدولية.

اكتشفت موهبتها منذ صغرها

وقالت صفاء طه، البالغة من العمر 19 سنة، إنها اكتشفت موهبتها منذ صغرها، تحديدا عند بلوغها سن 8 سنوات، فلاحظت إمساك أشقائها بالقلم فحاولت تقليدهم، وخشوا من إمساكها بالقلم بفمها، فحاولت إمساك القلم بيدها اليمنى وهي جالسة، ولكن منذ 4 سنوات وجدت أنه من الأفضل إمساك القلم بفمها والتحكم بشكل أفضل.

«صفاء»، أضافت خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنها اشتركت في مسابقات فنية ومعارض، كما تدربت أكاديميًا في مجال الرسم.

وتابعت: «أحلامي كبيرة كتيرة، عاوزة أكون إعلامية وصوت لذوي الهمم، وبدأت أبادر بذلك من خلال برنامج لايف بقدمه 3 أيام في الأسبوع، وبستضيف شخصيات بنبهر بيهم وببقى سعيد إني أوصل صوتهم».

فنانة تشكيلية محترفة

ولفتت إلى أنه بالنسبة للرسم، تحلم بأن تكون فنانة تشكيلية محترفة ترسم بفمها، لتكون أصغر فتاة مصرية عربية تفعل ذلك.

من جانبه قال طه عبد اللطيف، والد «صفاء» إنهم يدعمونها دائمًا ويتعاملون معها بأنها شخص لديه طموح وأحلام وآمال وبالتالي لابد من مساعدتها لتحقيق ذلك، مردفا: «بؤدي دوري يمكن مش بشكل قوي، لكن بنحاول إننا ندعم صفاء ونحطها على الطريق».