اليابان تحذر من «تسونامي» بعد ثوران بركان «جبل سيميرو» بإندونيسيا

حذرت السلطات اليابانية من خطر حدوث موجات المد العاتية «تسونامي» في البلاد بعد ثوران بركان في إندونيسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ثوران بركان سيميرو

وأشارت وكالة «الأرصاد الجوية» اليابانية، إلى ثوران بركان «جبل سيميرو» في جزيرة «جاوة» الإندونيسية، صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

تحذير من تسونامي

وأضافت «الأرصاد الجوية»، أنه في حال وصول موجات المد العاتية «تسونامي» إلى اليابان، فقد تضرب المناطق الساحلية من الجزر في محافظة أوكيناوا.