انفصال مركبة «شنتشو-14» المأهولة عن محطة الفضاء الصينية «تيانجونج»

انفصلت مركبة الفضاء المأهولة «شنتشو-14» عن محطة الفضاء الصينية «تيانجونج»، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء «شينخوا»، ليبدأ رواد الفضاء تشن دونج، وليو يانج، وتساي شيوي تشه، رحلة العودة إلى الأرض.

دوران ناجح للأطقم في مدار «محطة تيانجونج»

وأجرى رواد الفضاء الثلاثة دورانا ناجحا في مدار «محطة تيانجونج» الفضائية لأول مرة في تاريخ الصين، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وسلم رواد مركبة «شنتشو -14» السيطرة على محطة «تيانجونج» الصينية لطاقم «شنتشو -15»، مساء الجمعة، لاستكمال أول دورة للطاقم في المدار، والمقرر أن يعمل في المحطة حتى مايو المقبل.

وأشارت وكالة الفضاء الصينية إلى أن رواد فضاء مركبة «شنتشو -14» سيهبطون في موقع «دونجفنج» بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، وفق ما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

3 أنشطة لرواد «شنتشو -14» خارج المركبة

وأكمل رواد فضاء «شنتشو -14» بنجاح مهمته التي استمرت 6 أشهر، وأشرفوا على 5 عمليات التقاء والتحام، و3 أنشطة خارج المركبة الفضائية، وإجراء عدد من التجارب العملية والتكنولوجية.

وقالت «وكالة الفضاء الصينية» إن طاقم «شنتشو - 15» المكون من 3 رواد فضاء، هم فاي جون لونج، ودنج تشينج مينج، وتشانج لو، سيستمر في المحطة لمدة 6 أشهر.

وأطلقت السلطات الصينية المركبة «شنتشو -15»، الثلاثاء الماضي، على متن الصاروخ «لونج مارش 2 إف»، من «مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية».