ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بسوهاج.. الحفرة انهارت على أحدهم

أصيب شخص في انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في إحدى قرى مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغ لمركز البلينا من الأهالي بانهيار حفرة على أحد الأشخاص في منزل بناحية بني منصور.

انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار

وانتقلت وحدة بحث جنائي بمديرية أمن سوهاج وقوات وحدة الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ، وتبين أن المدعو «أشرف ج م ا»، 40 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، كان يقوم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله، وبرفقته كل من «بسام م ع ق»، 36 عاما، عامل، و«أحمد ع ع ا»، 32 عاما، عامل، ويقيمان بدائرة المركز، وانهارت حفرة دائرية الشكل على ساقي الأول أعاقت حركته، وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري بمساعدة الأهالي من استخراجه دون إصابته.

العقوبة المتوقعة

وتم ضبط المتهمين وأدوات الحفر، وبمواجهة المذكورين أقرو بارتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المحامي محمد سرحان لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون العقوبات فإن عقوبة تجارة الآثار والتنقيب عنها تصل للسجن المؤبد.