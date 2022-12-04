استكمال محاكمة عائشة الشاطر و30 متهما في قضية «تمويل الإرهاب»

تنظر الدائرة الرابعة «إرهاب» في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما آخر في قضية «تمويل الإرهاب».

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

كانت النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، بتوجيه الاتهام لعدد من أعضاء جماعة الإخوان بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، من خلال الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.