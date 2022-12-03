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الجنايات تستكمل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في قضية «تمويل الإرهاب»

كتب:

بسمة عبدالستار
09:00 ص | السبت 03 ديسمبر 2022
عائشة خيرت الشاطر

عائشة خيرت الشاطر

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهمة عائشة الشاطر و30 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تمويل الإرهاب».

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبو العلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

الانضمام لجماعة إرهابية

وفتحت النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، تحقيقات موسعة، ووجهت للمتهمين عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد أبو هريرة محمد، هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، المعتصم بالله محمد، محمود حسين أحمد، سها سلامة عمر، هاجر خالد فارس، أشرف رفعت عبدالحميد، أحمد صلاح حتحوت، أسامة مبروك موسى، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد، محمد سعيد الشيمي، أسامة إبراهيم مرعي، فكري محمد فكري، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، إبراهيم السيد محمد، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، أحمد محمد أحمد، قيامهم في الفترة من عام 2014 وحتى 2021، بالانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية.

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