تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في قضية تمويل الإرهاب لـ8 نوفمبر الجاري

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة المتهمة عائشة الشاطر و30 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تمويل الإرهاب»، لـ8 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار عصام أبو العلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

التهم الموجهة للمتهمين

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في القضية، وجهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في الفترة من 2014 وحتى 2021، لكل من عائشة محمد خيرت الشاطر، عبدالرحيم محمد، محمد أبو هريرة محمد، أشرف رفعت عبدالحميد، إبراهيم السيد محمد، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، فكري محمد فكري، أحمد محمد أحمد، هاجر خالد فارس، أحمد صلاح حتحوت، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، المعتصم بالله محمد، أسامة إبراهيم مرعي، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، سها سلامة عمر، محمود حسين أحمد، محمد سعيد الشيمي، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أسامة مبروك موسى، هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، في القضية التي تحمل رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ.

كما تولى عدد من المتهمين بالقضية، قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام القوانين والدستور، وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.