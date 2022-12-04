جدول مباريات كأس العالم اليوم.. مواجهتان في دور الـ 16 للمونديال

انطلقت مساء أمس السبت، منافسات دور الـ 16 من مباريات كأس العالم 2022، وشهدت تأهل الأرجنتين وهولندا، إلى دور الـ 8، على حساب أستراليا وأمريكا.

وتشهد مباريات دور الـ16 اليوم، صراعا قويا بين السنغال وإنجلترا، وفرنسا وبولندا، في رحلة البحث عن بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المونديال.

جدول مباريات كأس العالم اليوم

ويلتقي اليوم منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم روسيا 2018، والمتصدر للمجموعة الرابعة، مع منتخب بولندا المتأهل من المجموعة الثالثة، بينما يواجه منتخب إنجلترا، نظيره السنغالي، كالتالي:

- مباراة فرنسا ضد بولندا في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

- مباراة إنجلترا ضد السنغال في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

المباريات المتبقية في دور الـ 16 من كأس العالم

الاثنين 5 -12-2022

- اليابان × كرواتيا، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

- البرازيل × كوريا الجنوبية، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 6-12-2022

- المغرب × إسبانيا، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

- البرتغال × سويسرا، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.