جدول مباريات كأس العالم اليوم.. 8 منتخبات ترفع شعار «لا بديل عن الفوز»

بعد منافسات طويلة وقوية، حصلت 8 منتخبات أوروبية وأمريكية على بطاقة التأهل لدور الـ16 من منافسات مونديال 2022، الذي يقام حاليا في العاصمة القطرية الدولة، وهي: «الأرجنتين، وبولندا، وفرنسا، وهولندا، والبرازيل، وغانا، والبرتغال، وأمريكا».

وتنتهي مباريات دور الـ32 من مونديال النسخة الـ22 لـ كأس العالم 2022، بعد 16 مواجهة جديدة اليوم وغدا، على أن تستعد المنتخبات المتأهلة لخوض مباريات دور الـ16 السبت المقبل.

وتشهد مباريات اليوم منافسات قوية، حيث ما زالت بعض المنتخبات تبحث عن فرصة للتأهل على حساب المنتخب الآخر، خاصة المنتخبات التي لديها في جعبتها 3 نقاط من مباريات سابقة، ويظل الفوز اليوم هو البديل الوحيد أمامها للاستمرار في المنافسة، والتأهل لدور الـ16.

جدول مباريات كأس العالم اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة، في دور الـ32 من تصفيات كأس العالم 2022، ما يلي.

مباريات المجموعة الخامسة

- اليابان ضد إسبانيا، الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

- كوستاريكا ضد ألمانيا، الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

مباريات المجموعة السادسة

- كرواتيا ضد بلجيكا، الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

- كندا ضد المغرب، الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.