موعد مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم... الطريق إلى الدور الـ 16

مباراة هامة ومصيرية ينتظرها منتخب الكاميرون، اليوم، أمام منتخب صربيا، نظرا لكونها فرصة مهمة للاستمرار في المنافسة والتأهل للدور الـ 16، حال حصول الفريق الكاميروني على ثلاث نقاط، ليخوض الفريق مباراته الأخيرة نهاية الأسبوع الجاري أمام منتخب البرازيل.

ويسعى منتخب الكاميرون اليوم، إلى تحقيق فوز على صربيا حتى يستطيع مواجهة البرازيل حاملا ثلاث نقاط، تزيد من فرصه في تحقيق الفوز، ويرتبط هذا بحسم البرازيل بطاقتها للتأهل في مباراة الليلة أمام منتخب سويسرا.

وفي سياق آخر يسعى منتخب صربيا -بنفس الإصرار- إلى تحقيق الفوز على منتخب الكاميرون، حتى يحصل على أول ثلاث نقاط في تصفيات الدور الـ 32، وبالتالي تكون الفرصة متاحة أمامه في مباراة منتخب سويسرا للحصول على ثلاث نقاط أخرى تؤهله للدور الـ 16، لذا فإن مباراة اليوم بين منتخبي الكاميرون وصربيا، تمثل أهمية كبرى للفريقين للتأهل إلى الدور الـ 16.

موعد مباراة الكاميرون وصربيا في كأس العالم اليوم

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخبي الكاميرون وصربيا في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، على شبكة قنوات «بين سبورت»، صاحبة الحقوق الحصرية للبطولة في مصر وشمال أفريقيا.

تردد قناة bein sport المفتوحة

وفيما يتعلق بتردد القنوات الناقلة لمبارة الكاميرون وصربيا اليوم في كأس العالم 2022 المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، فهي كالتالي:

- 11054.

- أفقي.

- 27500.

تردد قناة الكأس القطرية

11919.

- أفقي.

- 27500.

beIN SPORTS MAX

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3