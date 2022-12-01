جدول مباريات المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 في كأس العالم 2022

48 ساعة فقط تفصل عشاق وجماهير الكورة العالمية، عن متابعة أقوى منافسات في كأس العالم 2022، وهي مباريات دور الـ16، والتي ستبدأ رسميًا يوم السبت الموافق 3 ديسمبر، ويشارك فيها 16 منتخبًا من الذين حصلوا على بطاقة التأهل بالفعل، في تصفيات دور المجموعات الـ32، الذي سينتهي رسميًا مساء غدٍ الجمعة، بـ4 لقاءات هي «الكاميرون ضد البرازيل، صربيا ضد سويسرا، كوريا الجنوبية ضد البرتغال، غانا ضد أوروجواي».

ومن المنتظر أن تستمر منافسات دور الـ 16لمدة 4 أيام فقط، من السبت حتى الثلاثاء المقبل.

جدول مباريات دور الـ16

وصعد حتى الآن إلى دور الـ 16 في مونديال قطر 2022، 8 منتخبات وهي: «الأرجنتين، والسنغال، وبولندا، وأمريكا، وفرنسا، وهولندا، وأستراليا، وإنجلترا»، في حين من المنتظر أن تشهد المباريات التي ستقام مساء اليوم وغدا، تحديد الـ8 منتخبات الأخرى التي ستتأهل إلى دور الـ16.

- السبت 3 ديسمبر، هولند ضد أمريكا، وتقام في الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

- السبت 3 ديسمبر، الأرجنتين ضد أستراليا، وتقام في الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

- الأحد 4 ديسمبر، فرنسا ضد بولندا، وتقام في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

- الأحد 4 ديسمبر، إنجلترا ضد السنغال، وتقام في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.