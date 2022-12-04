أسعار الفراخ والكتاكيت البيضاء في الأسواق.. تبدأ من 1.75 جنيه

تشهد أسواق محافظة القليوبية استقرارا في أسعار الفراخ والكتاكيت البيضاء والبلدية والساسو والبط بأنواعه والرومي، وكذلك سعر طبق البيض، وفق ما أعلنته بورصة الدواجن الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن من أسعار، حيث تشهد الأسواق إقبالا متوسطا على الشراء مع توافر الكتاكيت لهواة التربية.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ والكتاكيت البيضاء اليوم الأحد، وفق الأسعار المعلنه في بورصة الدواجن الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن، والتي تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية.

أسعار الكتاكيت البيضاء بأنواعها

وحددت بورصة الدواجن الرئيسية واتحاد منتجي الدواجن أسعار الكتكوت بأنواعه كالتالي:

- كتكوت أبيض عمر يوم من 1.75 جنيه حتى جنيهين.

- كتكوت ساسو عمر يوم من 2.75 جنيه حتى 3 جنيهات.

- كتكوت بلدي عمر يوم 4 جنيهات حتى 4.5 جنيه.

- كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 6.5 جنيه.

- كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 14 جنيها.

- كتكوت بط مولارد عمر يوم 15 جنيها.

- كتكوت رومي أسمر عمر يوم 16.5 جنيه.

- كتكوت رومي بوم عمر شهر 16 جنيها.

- كتكوت رومي برونزي عمر يوم 16.5 جنيه.

- كتكوت رومي برونزي عمر 45 يوما 44 جنيها.

- كتكوت سمان أسمر عمر يوم 2.25 جنيه.

- كتكوت سمان أبيض هين عمر يوم 2.75 جنيه.

- كتكوت سمان هين بياض عمر 14 يوما 5.5 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء والبط بالأسواق

وحددت بورصة الدواجن في بيان لها، وكذلك اتحاد منتجي الدواجن، أسعار الفراخ البيضاء والبط بأنواعهما اليوم، كالتالي:

- الفراخ البيضاء الكيلو 36 جنيها.

- الفراخ الساسو الكيلو 52 جنيها.

- الفراخ البلدي الكيلو 54 جنيها.

- الفراخ الأمهات الكيلو 26 جنيها.

- بط فرنساوي الكيلو 24 جنيها.

- بط مسكوفي الكيلو 47 جنيها.

- بط مولارد الكيلو 31 جنيها.

أسعار طبق البيض في الأسواق

وشهدت أسعار البيض في القليوبية استقرارا اليوم، وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، واتحاد منتجي الدواجن، كالتالي:

- طبق أحمر 30 بيضة 72 جنيها.

- طبق أبيض 30 بيضة 71 جنيها.

- طبق بيض بلدي 30 بيضة 74 جنيها.