أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. كيلو «الأمهات» بـ 28 جنيها

شهدت أسعار الدواجن والفراخ البيضاء استقرارا في أسواق محافظة القليوبية، اليوم الأحد، بالتزامن مع زيادة إقبال المواطنين على الشراء، وذلك بحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن بالقليوبية، واتحاد منتجي الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

وبلغ سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء ما بين 36 و37 جنيها، والفراخ الساسو الكيلو بين 49 جنيها و50 جنيها والفراخ البلدي الكيلو بين 54 جنيها و56 جنيها، و«أمهات أبيض» بين 28 جنيها و29 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

فيما بلغ سعر الكتاكيت وفق أسعار بورصة الدواجن الرئيسية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 4 جنيهات

كتكوت ساسو عمر يوم 4 جنيهات

كتكوت بلدي عمر يوم 4.5 جنيه

كتكوت فرنساوي بط عمر يوم 7.5 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 14 جنيها

كتكوت بط مولارد عمر يوم 15.50 جنيه

أسعار البط بأنواعه اليوم

وبلغ سعر البط بأنواعه وفق أسعار بورصة الدواجن الرئيسية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بط فرنساوي 24.5 جنيه للكيلو

بط مسكوفي 47 جنيها للكيلو

بط مولارد 32.50 جنيه للكيلو

أسعار كتكوت الرومي والسمان اليوم

وجاءت أسعار كتكوت الرومي والسمان كالتالي:

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 17 جنيها

كتكوت رومي بوم عمر شهر 16.5 جنيه

كتكوت رومي برونزي عمر يوم 17 جنيها

كتكوت رومي برونزي وزن نصف كيلو عمر 45 يوما 44 جنيها

كتكوت سمان أسمر عمر يوم 2.5 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم 3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يوما 6 جنيهات

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض بأنواعه وفق أسعار البورصة الرئيسية للدواجن ببنها واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بيض أحمر كرتونة 30 بيضة 64 جنيها

بيض أبيض كرتونة 30 بيضة 63 جنيها

بيض بلدي كرتونة 30 بيضة 70 جنيها.