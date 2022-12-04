دراسة يابانية: الإنسان لا يحتاج شرب لتري مياه يوميا.. وخبير تغذية يوضح السبب

تختلف الدراسات حول كمية المياه اللازم للإنسان تناولها يوميا، وتشير النصائح التى يدلو بها الأطباء وخبراء التغذية، إلى أهمية أن يشرب الإنسان 8 أكواب من المياه يوميا، أو ما يعادل 2 لتر، كما أشار تقرير على موقع «بى بى سي»، لأهمية المياه في جميع العمليات الحيوية في الجسم، ولكن مؤخرا ظهرت بعض الدراسات التي اختلفت نتائجها عن هذا الرأي السائد.

وصدرت دراسة من المعهد الوطني للابتكار الطبي الحيوي والصحة والتغذية الياباني، أفادت بأن شرب 2 لتر من الماء يوميا لا تناسب جميع الأشخاص، لافتة إلى أن الكثيرين لا يحتاجوا إلا كمية تتراوح بين لتر ونص إلي 1.8 يوميا، بحسب موقع «سكاي نيوز» عربية.

مصادر كثيرة للماء

وتعليقًا على الدراسة، قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، إنّ مصادر الماء في جسم الإنسان متعددة، ولا تنحصر فقط في شرب الشخص كما يعتقد الكثير من الناس.

وأضاف «الجسم يستمد كمية كبيرة جدًا من الماء عن طريق تناول الأطعمة المختلفة كالفاكهة، والخضروات، وليس من شرب الماء مباشرة كما هو الاعتقاد السائد».

تسمم الماء

وتابع أنه رغم المحافظة على شرب الماء بكميات مناسبة يوميا، له العديد من الفوائد في جميع العمليات الحيوية داخل الجسم، إلا أن المبالغة قد يترتب عليها أضرار مثل تسمم الماء بجسم الإنسان، وهو ما يعني انخفاض معدل تركيز المعادن في الدم، وعجز الكلى على تصريف الماء الزائد، فيشعر الإنسان بالإعياء، والغثيان و الصداع وعدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي، موضحا حدوث ذلك عندما يتناول الشخص أكثر من لتر من الماء في الساعة الواحدة.

الإكثار من تناول الماء

وأوضح أستاذ علوم التغذية، أن هناك بعض الحالات التي يجب فيها تناول كميات كبيرة من الماء، منها تناول الشخص أدوية علاج الضغط المرتفع، الذي من خواصه إدرار البول، كما يعمل أيضا الكافيين علي إدرار البول، وبالتالي يفقد الجسم نسبة من الماء، وعند تناول أطعمة تحتوي على أملاح كثيرة لتقليل تركيز الأملاح بالدم.