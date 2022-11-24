بعد الأخطبوط بول والقط أخيل.. كيف توقع ثعلب الماء «تايو» فوز اليابان على ألمانيا؟

مع انطلاق بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، يهوى البعض التنبؤ بنتائج المباريات، من خلال طرقٍ طريفة، عن طريق استخدام الحيوانات، كان أبرزها الأخطبوط بول في 2010، والقط الأصم «أخيل» في 2018.

خطفت الناقة «كاميلا» أنظار العالم مع انطلاق مونديال قطر بعد انتشار صور لها تتنبأ بالفائز في مباراة منتخبي إنجلترا وإيران، بحسب ما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

الثعلب تايو يتوقع فوز اليابان

وتحتفي الصحف اليابانية، اليوم، بالثعلب النهري «تايو»، بعدما توقع فوز «الساموراي» الياباني، على الماكينات الألمانية «المانشيفت»، بعد لقاء درامي مثير، إذ تقدم منتخب ألمانيا على اليابان من ركلة جزاء، وبعدها يعود المنتخب الياباني للقاء ويفوز بهدفين مقابل هدف.

وانتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي، لثعلب الماء النهري، في حوض أسماك في طوكيو، يتوقع فوز اليابان على ألمانيا.

اليابانيون يريدون «تايو» بالتنبؤ أمام كوستاريكا

وتوقع الثعلب المائي تايو، فوز المنتخب الياباني من خلال وضعه كرة قدم صغيرة داخل دلو أزرق يحمل العلم الياباني، متجاهلا الدلو الأصفر المكتوب عليه كلمة التعادل، ودلو أحمر يحمل العلم الألماني.

وأعرب اليابانيون عن فرحتهم البالغة بفوز المنتخب الياباني بنتيجة 1/2 على المنتخب الألماني، واصفين الثعلب تايو بأنه «مذهل»، ويأمل المشجعون مرة أخرى في أن يتنبأ الثعلب بفوز المنتخب في المباراة المقبلة، بدور المجموعات أمام كوستاريكا، يوم الأحد المقبل.