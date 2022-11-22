التصريح بدفن طبيبة لقيت مصرعها اختناقا ببخار الماء في بنها

أمرت جهات التحقيق في بنها بالتصريح بدفن طبيبة أمراض نفسية، لقيت مصرعها نتيجة استنشاق بخار الماء أثناء الاستحمام بشقتها ببنها، بعدما كشفت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تفاصيل مصرع طبيبة ببنها دون شبهة جنائية

وكانت طبيبة أمراض نفسية قد لقيت مصرعها إثر تعرضها لحالة اختناق نتيجة استنشاقها بخار الماء أثناء الاستحمام بمسكنها بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وشيع الأهالي الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة كبيرة من الحزن على رحيلها

تقرير مفتش الصحة في وفاة طبيبة ببنها

وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة جاءت بسبب الاختناق ولا يوجد شبهة جنائية وجري التصريح بدفن جثة المتوفاة وشيعت وسط حزن الأهالي إلى مثواها الأخير.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي باستقبال جثة سيدة إثر تعرضها لاختناق نتيجة استنشاق بخار الماء أثناء الاستحمام لمسكنها دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «حنان أ ا»، 37 سنة، طبيبة أمراض نفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية إثر تعرضها لحالة اختناق نتيجة استنشاق بخار الماء أثناء الاستحمام بحمام مسكنها بمنطقة شارع مستشفى الأمل ببنها.