أستاذ اقتصاد بيئة: الماء والهواء ليسا بالمجان.. ويجب تقديرهما ماليا

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، إنّ الفصل بين البيئة والاقتصاد شيء غير صحيح؛ لأن البيئة هي كل الموارد الاقتصادية الموجودة، والتي لها منافع إيكولوجية، مشيرًا إلى أنّه دون تقدير المنافع الإيكولوجية المصاحبة للموارد والأصول البيئية الموجودة في كوكب الأرض، سيكون ذلك بمثابة اتخاذ قرارات استهلاك وإنتاج خاطئة.

وأضاف «سرحان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أنّه يجب الربط بين الاقتصاد والبيئة حتى يمكن أن تكون القرارات باستهلاك وإنتاج من الموارد الاقتصادية التي لدينا متماشية مع المبادئ الاقتصادية.

وتابع: «الماء والهواء موردان مجانيّان، لكن الجديد أنّ الماء والهواء ليسوا بالمجان لأنهما موارد اقتصادية، ولا بد أن نعتبرها منافع وتُقدّر ماليًا، وإذا اعتبرنا أنّ الماء بالمجان يعني ذلك أنّه أصبح هذه السلعة العامة للجميع ومن الممكن إلقاء فيها مخلفاتنا ونضر بالهواء بما يعود بضرر اقتصادي علينا كبشر وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد».

وأكّد أنّه لا بد من اعتبار الكثير مما حولنا من البيئة من الموارد الاقتصادية، ولا بد أن نقيّمها بشكلٍ اقتصادي صحيح حتى يمكن أن تكون قرارتنا في الاستهلاك والإنتاج والتمتع بهذه الموارد قرارات صحيحة، لأنّ الاقتصاد هو الذي يحكمنا.

وأوضح أنّ العدالة المناخية تلزم الدول الصناعية الكبرى، التي لها مسؤولية تاريخية في قضية الانبعاثات منذ الثورة الصناعية بأنّها تقدم التمويل المناخي للدول النامية حتى يمكن أن يواجهوا التغيرات المناخية بشكلٍ مُرضٍ، كما يجب تقديم تكنولوجيا حديثة صديقة البيئة ومخفّضة للانبعاثات الكربونية.