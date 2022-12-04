القنوات الناقلة لمباراة السنغال وإنجلترا اليوم في كأس العالم 2022

مبارة مهمة تجمع الكرة الأفريقية والأوروبية، على ملعب «البيت» بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم، الذي يستضيف مباراة منتخبي إنجلترا والسنغال، في دورالـ 16 لكأس العالم قطر 2022.

ويسعى منتخب السنغال لمواصلة مشواره في البطولة، وتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ 8، ليلحق بالأرجنيتن وهولندا، في المقابل يسعى منتخب «الأسود الثلاثة»، للتأهل على حساب «أسود التيرانجا»، واستكمال مسيرته نحو تحقيق اللقب.

موعد مباراة السنغال وإنجلترا والقنوات الناقلة

وتذاع مباراة السنغال وإنجلترا، في تمام التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة عبر شبكتي قنوات بي إن سبورتس والكأس، من خلال التردادت التالية:

تردد قناة beIN SPORTS MAX 1

تنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 2، من خلال تردد 12604، أفقي، معدل الترميز 27500، وتصحيح الخطأ : 2/3

تردد قناة الكأس إكسترا

تنقل المباراة عبر قناة الكأس القطرية إكسترا، على تردد 11919، ومعدل الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مواعيد مباريات الدور الـ 16 غدا في كأس العالم

وتستكمل مباريات دور الـ 16 من كأس العالم، غدا الاثنين، إذ تقام مباراة اليابان وكرواتيا، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.