محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مخالفات بناء على أراض زراعية بالخانكة

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مشروع التطوير الحضري للترعة البولاقية، مشددا على ضرورة رفع تراكمات القمامة والرتش على جانبي المشروع، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، إضافه إلى إزالة المواقف العشوائية بمحيط المشروع.

الإبلاغ عن أي شخص يلقي القمامة على الطريق

واستكمل محافظ القليوبية الجوله بمتابعة أعمال رفع القمامة في شارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بضبط عربة «كارو» يقوم صاحبها بإلقاء القمامة بالشارع العام، مشددا على الإبلاغ عن أي شخص يقوم بإلقاء القمامة على الطريق، وتحرير محاضر للمخالفين، مؤكدا على استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.

إزالة كشك مخالف بشبرا

وخلال الجولة، وجه المحافظ بإزالة كشك مخالف بجوار بنزينة بشارع البلاستيك بحي شرق شبرا الخيمة، حيث قام صاحب الكشك بهدم سور بين المحطة وبين شارع بجوار البنزينة، وعلى الفور وجه المحافظ بإزالة الكشك ورد الشيء لأصله بالنسبة للسور.

كما توجه «الهجان» لمتابعة إزالة مبان مخالفة بقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة، حيث أشرف بنفسه على الحملة المكبرة لإزالة التعديات التي أسفرت عن ازالة 12 حالة على مساحة 8550م2.

أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا ببنها

وفي سياق آخر، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لمتابعة سير أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، والعمل علي سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مدن وأحياء المحافظة، ولإظهار الطابع المميز لكل مدينة، مؤكداً على حرص المحافظة على تطوير طرق محافظة القليوبية.