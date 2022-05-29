محافظ القليوبية يعلن تدشين المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بدء أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها في الاتجاهين امتداد كمين أتريب حتي الطريق الزراعي وامتداد كمين اتريب مرورًا بمديرية الطرق والكباري حتى كورنيش الرياح التوفيقي بتكلفة 30 مليون جنيه، وتشتمل أعمال التطوير على رصف وتطوير مدخل بنها الجنوبي من الطريق الزراعي في الاتجاهين حتي كوبري المصنع الحربي وكذلك تطوير ورصف ورفع كفاءة كوبري المصنع الحربي حتى كمين اتريب وتطوير وتوسعة ورصف امتداد شارع فريد ندا أمام مديرية الطرق بالقليوبية بدء من الكمين حتى كورنيش الرياح التوقيقي مدخل بنها للقادم من الطريق الإقليمي ومدينة المنصورة.

جاء ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التطوير الحضري لجميع الإنشاءات والطرق والبنية التحتية بما يواكب متطلبات العصر وتقديم خدمة تليق بالمواطن.

خريطة تطوير فريد ندا

يتضمن التطوير أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية و تركيب أعمدة إنارة حديثة.

تطوير 5 حدائق

إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل عدد 5 حدائق بمدخل المدينة وشارع فريد ندا بمسطح 6000 متر مسطح، كما تشمل أعمال التطوير رصف وتطوير وتوسعة الطرق بإجمالي طول 2 كيلو وإجمالي مسطح 32 ألف متر مسطح.

ومن جانبه وجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها خصوصا بالورديات الليلية والتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لإزالة أي معوقات بالطريق حتي تتمكن الشركة المنفذة من تنفيذ أعمالها والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مشددا على ضرورة الدقة في التنفيذ ومراعاة المظهر الحضاري والجمالي في كافة الأعمال التي تتم بالطريق في امتداديه.

وناشد المحافظ المواطنين بشارع فريد ندا خصوصا بامتداد مديرية الطرق والكباري بعد انتظار سيارتهم في ذلك الشارع حتي الانتهاء من تطويره مطالبا رئيس المدينة بشن حملة لإزالة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق.

منع الإشغالات والتعديات بمدخل بطا

في سياق آخر، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مدخل قرية بطا وكفر الجزار بمدينة بنها وذلك في إطار الحملة التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن على مدار اليومين الماضيين لتطهير المنطقة بالكامل من جميع الإشغالات والتعديات، ومنع انتظار السيارات والتكاتك بالمدخل الرئيسي وعمل خدمة أمنية مستديمة بالمنطقة لمنع أي تعديات او سلوك خاطئ وتسيير الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على إعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، لافتاً إلى بذل مزيد من الجهد والعمل لتسهيل النقل والانتقال بالشوارع وتسيير الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ القليوبية أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز وأحياء المحافظة، خاصة التي تمس الحياة اليومية مثل ظاهرة انتشار الباعة الجائلين التي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، مشدداً على استمرار شن الحملات والمتابعة الدورية للشوارع والميادين الرئيسية وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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