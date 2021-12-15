محافظ القليوبية: تسليم مستشفى الخانكة في يناير وطرح بهتيم المركزي للتطوير

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال ترؤسه اليوم لاجتماع مجلس الصحة الإقليمي، أن الهدف من المجلس توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف جميع المستشفيات المختلفة باختلاف الجهات التابعة لها بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى الطفرة التي شهدها القطاع الصحي بالمحافظة، ومنها تطوير العديد من المستشفيات، وتسليمها وتشغيلها، بالإضافة إلى تسليم مستشفى الخانكة للعمل في يناير وانتهاء 60% من مستشفى طوخ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية والعميد عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية ورئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية ومديري مستشفى بنها التعليمى ومستشفى الأطفال التخصصي و مستشفى قليوب التخصصي و مستشفى الصحة النفسية وجميع مديري المستشفيات على مستوى المحافظة ومديري الإدارات الصحية ومدير الأزمات بالمحافظة ومديري الأزمات بالمستشفيات على مستوى المحافظة

تعاون تام بين المؤسسات الصحية

ووجه محافظ القليوبية بضرورة التعاون التام بين جميع المستشفيات، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لديها البيانات كاملة بالوضع الراهن، وعدد الأسرة الفارغة والحضانات وأسرة العناية المركزة بهدف التسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم العلاج المناسب، مشيدا بأداء القطاع الطبي في المحافظة وظهر ذلك جليا خلال فترة جائحة كورونا مما جعل المحافظة في المراكز المتقدمة في قطاع اللقاحات وأمصال كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

استعدادات الحملة القومية لتطعيم شلل الأطفال

ووجه محافظ القليوبية، خلال الاجتماع مديرية الصحة، بالاستعداد والجاهزية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 من ديسمبر الجاري، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، من أجل تحقيق الهدف القومي بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشاد محافظ القليوبية بجهود مستشفيات جامعة بنها في خدمة قطاع عريض من المرضى، بالمحافظة والمحافظات المجاورة مشيرا أن مستشفيات الجامعة في حاجة ملحة إلى زيادة عدد الأسرة و إضافة مباني مستشفيات متخصصة كمجمع طبي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تشهد طفرة متميزة في القطاع الطبي، حيث تم تسليم وتشغيل مستشفى قها وكفر شكر المركزي وجاري تسليم مستشفى الخانكة في يناير المقبل، وتسليم مستشفى القناطر في شهر يونيو القادم، كما تم مخاطبة وزارة الصحة لتوريد ما تبقى من معدات ومستلزمات خاصة بمستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، كما أن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من مستشفى طوخ المركزي ووصلت نسبة تنفيذها إلى 60%، كما سيتم طرح مستشفى بهتيم المركزي لتطويرها وجاري التنسيق مع وزارة الأوقاف لإيجاد قطعة أرض لإقامة مستشفى مركزي لمدينة الخصوص عليها.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على حسن معاملة المريض، والعمل بكل جهد على توفير أفضل خدمة صحية للمواطنين، مشيراً إلى أن الصحة هي أهم حق من حقوق المواطنين لذا وجب علينا الاهتمام بها، وتوفير كافة السبل للارتقاء بها

يذكر أن المجلس أنشئ منذ سنوات لحل مشاكل الصحة والتنسيق بين المستشفيات بالمحافظة وتم توقف تفعيله منذ عامين حتى تم عودته مرة أخرى لحل الازمات المزمنة فى المنظومة الطبية والصحية بالمحافظة