725.4 مليون دولار حجم الصادرات المصرية للأردن في 2021.. أبرزها منتجات الخزف

كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين لمصر واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له في قصر الاتحادية، يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين مصر والأردن في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الزيارة تعزز من التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار التعاون الثلاثي مع العراق، خاصة أن الأردن تحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية في التنمية، إضافة إلى تمتع مصر بمناخ استثماري جاذب وتواجد العديد من الفرص الاستثمارية الهامة بها .

اقتصادي: القمة المصرية الأردنية تعزز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

أوضح غراب، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في التعاون الاقتصادي بين البلدين متمثلا في زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر وزيادة الاستثمارات المصرية في تنمية الأردن، إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة مع قوة العلاقات بينهما، إضافة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحقيق المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الدولتين في كافة المجالات، خاصة في ظل وجود شراكة صناعية تكاملية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين لعمل مشروعات صناعية مشتركة، مشيرا إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية يحقق الاكتفاء الذاتي خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم،

وأشار غراب، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن في تزايد فقد بلغ العام الماضي 915.6 مليون دولار بزيادة بنسبة 35% عن العام الذي قبله، كما وصل إلى 646.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فقد بلغ حجم الصادرات المصرية للأردن لـ 725.4 مليون دولار خلال عام 2021 بزيادة بنسبة 23.2% عن العام قبله، عبارة عن وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرية ومنتجات خزف وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وشحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية ومحضرات خضر، فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بزيادة بنسبة 14.1% عن العام قبله، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 12.3 مليون دولار خلال نفس العام .

تابع غراب، أن الاحصائيات قدرت أن قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت حوالي 2 مليار دولار، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالأردن حوالي مليار دولار، كما بلغ عدد المصريين العاملين بالأردن 920 ألف مصري وفقا لتقديرات البعثة، وترتبط الدولتين بعدد من الاتفاقيات منها اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى، اتفاقية التبادل التجاري الثنائي، اتفاقية أغادير، اتفاقيات في مجالات الطاقة والإسكان والجمارك والزراعة والتعاون الدولي، واتفاقية لتصدير الغاز المصري لشركة الكهرباء الوطنية بالاردن تقدر بـ 2.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، موضحا أن مصر تعد وجهة سياحية هامة أمام السائح الأردني، إضافة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع بها مصر وفرصة أمام الاستثمار الأردني فيها .