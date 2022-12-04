أحمد الطاهري أول الحاضرين في جنازة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي «صور»

وَصل الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إلى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك؛ لحضور تشييع جثمان الإعلامي الراحل مفيد فوزي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 89 عاما.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الإعلامي والفني برحيل مفيد فوزي، حيث عبر عدد كبير عن حزنهم لفقدانه، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنانة هند صبري التي كتب عبر حسابها على «تويتر»، «رحل اليوم عن عالمنا واحد من المحاورين والصحفيين الكبار، رحم الله الأستاذ مفيد فوزي، وخالص العزاء لابنته حنان مفيد فوزي».