آخر كلمات مفيد فوزي عن الصحافة.. حذر من تحول الجرائد إلى ذكرى

كانت آخر كلمات الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي الصحفية ما نشر في عدد أخبار اليوم الأسبوعي أمس، في الصفحة الأخيرة من خلال زاوية كان يطل على القراء من خلالها بعنوان «الدنيا سؤال».

آخر كلمات مفيد فوزي

وبخصوص آخر كلمات الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي الذي توفي اليوم فقد جاء فيها:

1- في زماني هل أتذاكى أم أتغابى أم أتعلم العوم قبل الغرق؟!

2- احترام حتى صلوات البوذي ليست محلًا للسخرية، أليس كذلك؟!

3- دلوني يا خبراء، ماذا ينهض بالصحافة الورقية قبل أن تتحول إلى ذكرى ونشتاق لرائحة الورق؟!

ومن مواقفه الأخيرة والتي جمعته بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي كشف عنها في تصريح خاص لـ«الوطن»، قال «جبر» إنَّه زاره وقت مرضه الأخير وكان بغرفة الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، «حينما زرته كان شاحب الوجه وكان يظهر عليه التعب والإجهاد، وقال لي: ازيك يا كرم، قلت له: إن شاء الله نطمئن عليك وشد حيلك، وكان عايز يخرج من المستشفى رغم أنه كان يبدو عليه بشدة أنه في قمة التعب».