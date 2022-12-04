وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما

رحل الكاتب الكبير مفيد فوزي، عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز 89 عامًا، ولم تعلن أسرة الراحل حتى الآن تفاصيل الجنازة، ولا مراسم العزاء.

يذكر أنّ الراحل مفيد فوزي من مواليد 19 يونيو عام 1933، بمحافظة بني سويف، وهو إعلامي مصري لقب بـ«المحاور».

وكان والده فوزي سعد موظفًا بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج، فكانت ربة منزل، وهي التي شجعته على لتنمية موهبته الصحفية منذ الصغر، تخرج في كلية الآداب – جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959م.