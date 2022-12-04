جامعة بنها تستضيف اجتماع لجنة قطاع العلوم الزراعية بـ«الأعلى للجامعات»

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، لجنة قطاع العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، والدكتور نظمي عبدالحميد أمين اللجنة، وحضور الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، وأعضاء اللجنة في رحاب كلية الزراعة بمشتهر.

اجتماع لجنة العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات

وأعرب رئيس جامعة بنها عن سعادته باستضافة كلية الزراعة بجامعة بنها لاجتماع لجنة العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، موجهاً التحية لأعضاء اللجنة.

وأكد رئيس الجامعة، أن العلوم الزراعية من القطاعات المهمة داخل المجلس الأعلى للجامعات، ويضم في عضويته نخبة من الأساتذة والقامات العلمية المرموقة وخبراء في تخصصات العلوم الزراعية بالجامعات المصرية.

الدور المجتمعي لجامعة بنها

من جانبه، قدم الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس لجنة القطاع الزراعي بالمجلس الأعلى للجامعات الشكر والتقدير للدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة على حسن الاستقبال والاستضافة، مؤكداً علي الدور المجتمعي الذي تقدمة جامعة بنها وكلية الزراعة لخدمة المجتمع من خلال المعايير التي تتبناها الجامعة لتطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الخاصة بالقطاع الزراعى بالجامعات المصرية.