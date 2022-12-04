«الداخلية»: ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

مخالفات في مترو الأنفاق والسكة الحديد

وأسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط 2229 قضية ومخالفة متنوعة في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 13727 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

أكثر من 500 قضية في الضرائب

وفي الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 567 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 139 قضية متنوعة، وأبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات دون ترخيص».