تحرير 13123 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية مكثفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

مخالفات المترو والسكك الحديدية

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (2221) قضية متنوعة.

13123 قضية كهرباء

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13123) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (224) قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

مخالفات التعمير والمجتمعات

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (174) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص).