جامعة سوهاج تدشن بنك الابتكار وتعلن بدء استقبال المشروعات والأفكار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، تدشين بنكا للأفكار الواعدة والابتكارات في كل التخصصات، وذلك بهدف الاستثمار في مخرجات البحث العلمي من معارف فنية، أو ملكية فكرية، أو براءات اختراع، أو نماذج صناعية، أو نتائج البحوث، أو الخدمات الابتكارية.

وأوضح أن تدشين البنك يهدف إلى توفير البيئة الداعمة للباحثين ورواد الأعمال، والتعاون مع المجتمع الخارجي لإنشاء الشركات وعقد الشراكات المختلفة في كل المجالات علي المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال وادي التكنولوجيا بالجامعة.

بدء استقبال الأفكار والمشروعات

وأوضح «عبدالخالق»، أن جامعة سوهاج ستبدأ في استقبال المشروعات والأفكار الابتكارية في كل التخصصات، حيث أن التقديم يشمل جميع المراحل العمرية وجميع الفئات من الطلاب، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأعضاء المعامل البحثية والوحدات والمراكز الإنتاجية والمعرفية، والحاضنات التكنولوجية، وكذلك المبتكرين من أصحاب الحرف اليدوية والعمال والفنيين، وأصحاب الأعمال الحرة والخاصة، والشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وذلك لحصر جميع الأفكار والمقترحات، وفتح المجال أيضا للمستثمرين لعرض احتياجتهم، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الجامعة باعتبارها منارة العلم وبيت للخبرة بالمحافظة.

خريطة استثمارية

وأكد الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تقف علي أرض صلبة بعقول أبنائها من الباحثين والمبتكرين، وحان الوقت لتقديم قاعدة بيانات متكاملة لرسم الخريطة الاستثمارية للمخرجات البحثية، لتنفيذ هذه المشروعات علي أرض الواقع، الى جانب توفير البيئة الداعمة للباحثين ورواد الأعمال، من خلال إقامة عدد من ورش العمل للطلاب والباحثين لنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في مجالات البحث العلمي.

وأضاف، بأن وادي التكنولوجيا بالجامعة بصدد عقد مؤتمر اقتصادي موسع يستهدف كل الأطراف الفاعلة من أبناء محافظة سوهاج والمستثمرين وأصحاب الشركات، للاستثمار في مخرجات البحث العلمي مع تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية لجذب الاستثمار.

وأوضح الدكتور كمال محمد المدير التنفيذي لوادي التكنولوجيا، أنه سيتم فحص جميع الأفكار والمقترحات، واختيار عدد من المشروعات الواعدة لرعايتها، وذلك عن طريق المساهمة في إنشاء الشركات والتسويق وجذب الاستثمارات المناسبة للمشروع، وكذلك إقامة المعارض الإنتاجية للشركات ضمن أنشطة الوادي.

يذكر أن المرحلة الأولى للتقديم تنتهي قبل 20 ديسمبر الجاري، ولتسجيل المشروعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يرجي التسجيل علي الرابط: https://forms.gle/CRY9n3DBENkxVXTWA.

- لتسجيل الأفكار والمقترحات للطلاب والخريجين وكذلك لعرض اقتراحات المستثمرين وأصحاب الشركات: https://forms.gle/UgYi45RqHW9Jg8NHA.

- للانضمام الي الجروب الرسمي لوادي التكنولوجيا علي الواتساب: https://chat.whatsapp.com/EBvql4ERAfsJadyKcWRclo.