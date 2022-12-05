«الصحة» تطمئن المواطنين بشأن الوضع الوبائي لكورونا: الإصابات منخفضة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي لفيروس كوورنا في مصر يشهد انخفاضا في إعداد الإصابات، متابعة أن هناك توسعات في التطعيمات المتعلقة بكوفيد 19 وصلت إلى 72% من المستهدف.

وأوضحت في تقرير: على المواطنين الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، لافتة الى أن كل من مر عليه 6 أشهر لابد من الحصول على الجرعة التنشيطية، وفيما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة، لابد من الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر فقط نظرا لقلة مناعتهم وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية وهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والإرهاق والرغبة في النوم، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وتزول في غضون يومين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن جميع لقاحات كورونا متوافرة في مصر، سواء للمواطنين المسافرين أو غيرهم، ولا يوجد أي نقص في أي نوع من أنواع اللقاحات، لافتة إلى أن الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا لا تحتاج إلى التسجيل المسبق.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وطالبت وزارة الصحة والسكان ضرورة العودة مرة أخرى والالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام، مشيرة إلى الحرص على الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر.