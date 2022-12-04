إطلاق فعاليات المنتدى الفكري لمركز «معلومات الوزراء» الأسبوع الجاري

أعلن أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، انطلاق فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، الأسبوع الجاري، والذي سيُعقَد بصورة دورية؛ بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتكنولوجية، المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خُطوة إطلاق هذا المُنتدى الفكري، معتبراً أنه سيمثلُ قناة تواصُلٍ دائمة بين الحكومة والخُبراء، لبحث ومناقشة كافة المستجدات المُتسارعة والمُتلاحقة، بما يُعزز دورَ "مركز المعلومات" كأحد مراكز الفكر الرئيسية التي تدعم الدولة المصرية بالرؤى والتوصيات التي تخدم عملية اتخاذ القرار بصورة فاعلة ومؤثرة.

وأوضح أسامة الجوهري، أن جلسات المنتدى ستشهد مشاركة نخبة من الخبراء تشمل ممثلين عن الجهات الرسمية، والأكاديميين، والخبراء المختصين، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، والبرلمانيين، واللجان المعنية في الحوار الوطني، مضيفاً أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سيقوم عقب كل جلسة، بإعداد وثيقة تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية.

وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن أولى جلسات المنتدى، المُقرر انعقادها يوم الخميس القادم، الموافق 8 ديسمبر، ستناقش موضوع "جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر ومزيج السياسات الأمثل"، بمشاركة صندوق النقد الدولي، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وممثلين عن الأحزاب السياسية، واللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني.

ولفت أسامة الجوهري إلى أن جلسات المنتدى ستواصل انعقادها بشكل أسبوعي، وستناقش خلال شهر ديسمبر الجاري عددًا آخر من الموضوعات ذات الأولوية، تشمل: بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول، وسُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، وكذا سيناريوهات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها عالميًّا وإقليميًّا.