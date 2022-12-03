عضو «التنسيقية»: الحوار الوطني عُقد من أجل المواطن ويجب لمس مشكلات الشارع

أشاد النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهود المبذولة من قبل تحالف الأحزاب المصرية وطرح رؤيتهم بشأن القضايا المختلفة.

وطالب عضو التنسيقية، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، بضرورة النزول إلى أرض الشارع والتحول من مجرد عرض الرؤية على الورق إلى الانتقال للمواطن وتعريفه بالحوار الوطني لأنه هو الأساس الذي عقد من أجله هذا الحوار، مستشهدا بالجهود التي تبذلها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذ بادرت بالنزول إلى الشارع ومعرفة احتياجات المواطنين وعرض رؤيتها، وهو أمر يجب أن تحذو جميع التكتلات السياسية حذوه، من أجل لمس مشكلات المواطن.

مطر يستنكر الادعاءات التي تواجهها الدولة المصرية بين الحين والآخر

وأكد محمد تيسير مطر الدعم الكامل للرئيس السيسي والقوات المسلحة، ورجال الشرطة المصرية، والقيادة السياسية، مستنكرا الادعاءات التي تواجهها الدولة المصرية بين الحين والآخر، والنابعة بشكل أساسي من قلق تلك المؤسسات من الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية.