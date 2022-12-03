رئيس «إرادة جيل» لقناة الحياة: الحوار الوطني سيخرج بأمور قابلة للتطبيق على أرض الواقع

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إنّ التحالف جاهز برؤية موحدة للحوار الوطني، بعدما جرى إجراء مناقشات كثيرة: «لدينا وجهات نظر مختلفة وهذا الأمر يفيد في الحوار الوطني، وفي النهاية يمكننا الخروج بورقة واحدة في جميع المحاور واللجان».

وأضاف مطر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ الحوار الوطني سيخرج بأمور قابلة للتطبيق على أرض الواقع: «نحتاج إلى تشريعات جديدة وسنعبر عن وجهة نظرنا، وندرس هذا الكلام حتى يمكن قوله بشكل قانوني، ومن ثم فإن اختلافنا في الرأي يجعلنا نحصل على نتيجة متميزة جدا، ويمكننا تقديمها كرؤية للتحالف منعا للتشتت داخل الحوار الوطني، وهو ما يخدم الحوار».