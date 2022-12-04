السيطرة على حريق في فيلا الفنانة عفاف شعيب بالعمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية بوزارة الداخلية، من السيطرة على حريق نشب في فيلا الفنانة عفاف شعيب في العمرانية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية، يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل فيلا «شعيب» الكائنة بشارع الشعب دائرة القسم.

السيطرة على الحريق

بالانتقال والفحص، تبين أن الفيلا ملك للفنانة عفاف شعيب ونشوب الحريق من داخل سور الفيلا في بعض المخلفات، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو تلفيات.

وتم التقابل مع المبلغ طبيب 67 سنة ومقيم خلف الفيلا، وقرر أن الفيلا غير مسكونة وتستخدم في بعض الأوقات للتصوير السينمائي. تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.