عفاف شعيب: أحمد عز متوهج في الاختيار 3.. والسقا «أستاذ تمثيل»

أشادت الفنانة عفاف شعيب بمسلسل الإختيار 3، مؤكدة أنه عمل وطني مهم، وأنه لابد أن يُدّرس وأن يصنع منه الكثير من الأجزاء لنضمن الحفاظ على وعي أجيالنا من الأطفال والشباب، فمن يتربى على الاختيار والمسلسلات الوطنية سيكون لديه الكثير من الدوافع الوطنية والحب لبلده، مطالبة أن يتم تكثيف هذه الأعمال في رمضان لأن زيادة جرعة الوطنية أمر مهم للغاية.

أبطال مسلسل الاختيار

أما عن أبطال مسلسل الاختيار، قالت إن صاحب فكرة اجتماع الرباعي أهم 4 نجوم في مصر حاليا في عمل واحد مثل الاختيار لابد أن ترفع له القبعة، فالأربعة فنانين عمالقة، واختيارهم موفق وقادرين على سرقة الكاميرا.

وأضافت أن كريم عبد العزيز متوهج منذ الجزء الثاني، ولديه قدرة كبيرة على الإقناع وأنه «مذاكر الدور» بدرجة كبيرة وذلك الأمر معكوس على رد فعل الجمهور.

أحمد عز وأحمد السقا بعيون عفاف شعيب

أما عن أحمد عز، قالت عفاف شعيب لـ«الوطن» إنه يمتلك كاريزما مختلفة ويتمتع بخفة دم كبيرة جعلته متوهجا أمام الكاميرات في كل مشهد يظهر به وله حضور طاغي، مشددةً على أن أحمد السقا «أستاذ تمثيل» وذلك واضح أمام الجميع.

وعن اجتماع عدد كبير من النجوم في عمل واحد مثل الاختيار، فأكدت أنه يذكرها بالأعمال الفنية القديمة التي كانت تجمع كبار الممثلين سويا مثل نور الشريف ومحمود عبد العزيز ويحيى الفخراني وحسين فهمي وغيرهم من النجوم سويا، مطالبة بتكرار هذه التجمعات طوال الوقت لأن الأعمال الفنية ذات رسالة قيمة ووطنية، وهي ما تبقى وتدوم لكثير من الأجيال، والدليل على ذلك أن مسلسل رأفت الهجان يعيش حتى الآن بين المصريين.