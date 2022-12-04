انهيار حنان مفيد فوزي في أثناء صلاة الجنازة على والدها بكنيسة المرعشلي

انهارت حنان مفيد فوزي ابنه الإعلامي مفيد فوزي، بالبكاء مع بدء صلاة الجنازة على والدها، التي أقيمت في كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.

حنان مفيد فوزي تنهار أثناء توديع والدها

كانت حنان مفيد فوزي، ابنة الإعلامي مفيد فوزي، وصلت إلى الجنازة مع وصول جثمان والدها، وحرص عدد كبير من التواجد معها ومواساتها في رحيله.

رحيل مفيد فوزي

وقال مصطفى بكري، في تصريح لـ «الوطن»: «توفي الإعلامي مصطفى بكري في الرابعة من فجر اليوم بعد صراع مع المرض حيث تم احتجازه في أحد المستشفيات الخاصة».

وكان أعلن الإعلامي مصطفي بكري عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» منذ فترة تدهور حالة الإعلامي مفيد فوزي، قائلا: «يعاني الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من تدهور في صحته، وجرى حجزه في أحد المستشفيات الخاصة».

وتابع: «مفيد فوزي أفنى عمره في العمل بمهنة الصحافة، وظل يكتب ويعبر عن آرائه بكل قوة، قد يختلف معك، لكنه قطعا يحترم رأيك وحقك في التعبير عنه، أتوجه بهذا النداء إلى السيد رئيس».