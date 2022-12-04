نجوم الفن والإعلام ينعون مفيد فوزي بكلمات مؤثرة: وداعا المحاور النادر

نعي عدد من نجوم الفن والإعلام، رحيل الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، بأحد المستشفيات الخاصة عن عمر يناهز الـ89 عامًا، والكاتب الراحل من مواليد 19 يونيو عام 1933، بمحافظة بني سويف، وهو إعلامي لُقب بـ«المحاور».

أيمن بهجت قمر: مفيد فوزي تاريخ كبير

وكتب السيناريست أيمن بهجت قمر، «وفاة الكاتب الصحفي والإعلامي النادر مفيد فوزي تاريخ كبير، ودعناه النهاردة.. البقاء لله».

مصطفى بكري ينعى مفيد فوزي

فيما قال مصطفى بكري، في تصريح لـ«الوطن»، «توفي الإعلامي مفيد فوزي في الرابعة من فجر اليوم بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات الخاصة».

فيفي عبده تنعى الإعلامي مفيد فوزي

ونعت فيفي عبده عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، الكاتب الصحفي الراحل، قائلة، «إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله وأحبابه يا رب».

جميل مغازي: كان بيننا تفاهما كبيرا

فيما تحدث المخرج جميل مغازي عن عدد من المواقف التي جمعته بالإعلامي مفيد فوزي، قائلًا إنَّ كان هناك تفاهم كبير بينهما، «فهو شخص مُطيع أمام الكاميرا، ولم تكن هناك بيننا أي خلافات، فهو يعرف حدوده جيدًا، ولم يقع في خلافات مع أي ضيف».

وعن أبرز المواقف التي جمعت مغازي بالإعلامي الراحل، روى «مغازي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، «أتذكر موقفًا وقت الإعداد لندوة الفنان عبدالحليم حافظ، كان لدينا موعد مع الفنان عماد حمدي، للتسجيل معه عن كواليس مشهد القلم في فيلم «الخطايا»، وكنت دومًا أطلب من مفيد فوزي، ألا يحضر إلى المكان، إلا بعد الانتهاء من التجهيزات النهائية للتصوير، حتى يلتقي الضيف أمام الكاميرا دون أي دردشة جانية، إلا أنني فوجئت به يتواجد داخل شقة عماد حمدي، قبل الانتهاء من التجهيزات».

وأضاف: «دخل في نقاش مع الضيف، والذي روى له واقعة القلم بشكلٍ مؤثر للغاية ودخل في نوبة بكاء شديدة، حتى انفعلت عليه، وذكرته بمطالبتي بألا يحضر في المكان إلا بعد الموعد المحدد، فتدخل عماد في الحوار، وسألني عن سبب غضبي، فقلت له: أنت مش هتقدر تحكي نفس تفاصيل المشهد بالشكل المؤثر ده تاني وإحنا بنسجل، فقال لي: «هعمله، أنا ممثل بقالي 30 سنة وهقدر أعمله»، وبعد تكرار المشهد أكثر من مرة، فشل في تنفيذه، حتى وجه كلامه إلى مفيد: الراجل ده عارف بيعمل إيه، متبقاش تقعد مع الضيف قبل الكاميرا تكون جاهزة».

موعد جنازة وعزاء الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي

وأعلنت حنان فوزي ابنة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، موعد مكان جنازة وعزاء والدها، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي: «بابا سافر السما عند ربنا، صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرًا في كنيسة المرعشلي بالزمالك، العزاء غدًا الاثنين الساعة السادسة في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك».