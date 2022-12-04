خبير سياحي: ربط عروض الأزياء بالمناطق الأثرية له أثر إيجابي على القطاع

وصف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، عرض دار الأزياء العالمية «ديور»، الذي أقيم أمس، في الأهرامات، بأنه حدث عالمي كبير، سبقه أيضًا عرض ستيفانو ريتشي الإيطالية بمعبد حتشبسوت في الأقصر، وهو ما يؤكد أن مصر تشهد رواجًا في سياحة عروض الأزياء، موضحًا أن ربط عروض الأزياء العالمية بالحضارة المصرية القديمة يبهر العالم.

دول العالم تتابع الاحتفالات الأثرية في مصر بانبهار شديد

وأضاف «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الأمر نتاج ما قامت به الدولة المصرية من اهتمام كبير بالاحتفالات الأثرية المهمة، وفي مقدمتها احتفالية افتتاح متحف الحضارة بالقاهرة، ومن بعدها احتفالية طريق الكباش في الأقصر، وهي الأحداث الكبرى التي تابعتها كل دول العالم بانبهار شديد.

وأشار الخبير السياحي إلى أن ربط عروض الأزياء بالمناطق الأثرية المصرية له تأثير إيجابي على السياحة، ومن المنتظر أن نشهد رواجًا في سياحة عروض الأزياء، التي تعد نوعًا جديدًا من السياحة، وتسلط الضوء على المناطق الأثرية المصرية بطريقة مبتكرة ومختلفة، إذ نظمت دار ديور الفرنسية، عرض الأزياء لملابس الرجال «خريف وشتاء»، أمام أهرامات الجيزة، وهو العرض الذي يقام في مصر للمرة الأولى، وحضره عدد من النجوم العالميين.

وذكرت «ديور» عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نجوم مثل روبرت باتينسون وسيهون أوه ومينا مسعود وأونوو تشا وغيرهم، سيأتون إلى مصر لمشاهدة مجموعة DiorMenFall 2023 لكيم جونز، فيما قال موقع «جليتز باريس»، المتخصص في المنتجات الفاخرة، إن «ديور» لن تكون أول دار أزياء تنظم عرضًا، في المواقع الأثرية المصرية.