رئيس «تنشيط السياحة»: منح حاملي كارت المشجع خصم 50% على زيارة جميع المناطق الأثرية

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة منذ فترة عقدت الكثير من الاجتماعات الدورية مع كل الشركاء والعاملين في مجال السياحة، وذلك من أجل تسهيل إجراءات جذب السائحين، كما أن هناك برامج جديدة للترويج للسياحة خلال موسم الشتاء المقبل.

تسهيل إجراءات دخول المشجعين مصر

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن الهيئة هدفها جذب السائحين المشجعين والموجودين في المنطقة، مع تسهيل الإجراءات لهم.

واستطرد: «النهاردة مجلس الوزراء تفضل باتخاذ قرار بتسهيل الدخول لمصر، واعتبار كارت المشجع هو تأشيرة الدخول لمصر حتى 31 ديسمبر، وكأس العالم هينتهي في 18 ديسمبر، وبالتالي فعندنا فرصة بعدها أسبوعين للي موجودين هناك لو حابين يمدوا إقامتهم ويجوا يستمتعوا في مصر، وهيكون عندهم فرصة أكبر».

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار، اتخذت قرارا يفيد بمنح حاملي بطاقة المشجع خصم 50% على جميع المناطق الأثرية والمتاحف والمزارات السياحية الموجودة، مشيرا إلى أن الهيئة تواصلت مع الفنادق حتى يقدموا عروضا وبرامج سياحية خاصة للمشجعين الموجودين في المنطقة.

حملة ترويجية بلغات مختلفة

وتابع: «بدورنا في هيئة تنشيط السياحة أطلقنا اليوم حملة ترويجية دولية بلغات مختلفة كالإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية تستهدف حاملي هذا الكارت».