أسعار تذكرة Luxor Pass: خمسة أيام لزيارة المناطق الأثرية في الأقصر وخصم للطلاب

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تسهيلاتها للسائحين بمدينة الأقصر، من خلال أسعار تذكرة Luxor Pass أو التذكرة المجمعة، الذي يتيح لجميع حامليها من الأجانب فقط زيارة كافة المناطق الأثرية والمتاحف المتنوعة المفتوحة للزيارة بالأقصر، في مدة محدودة تكون خمسة أيام متتالية خلال مواعيد الزيارة الرسمية، وبعدد غير محدود خلال مدة سريان التصريح.

أسعار تذكرة Luxor Pass

كما أعلنت هيئة آثار الأقصر، أسعار تذكرة Luxor Pass، بتكلفة 200 دولار أو 180 يورو لزيارة جميع المواقع الأثرية داخل الأقصر وهذه التذكرة تشمل مقبرتي سيتي الأول ونفرتاري بمنطقة وادى الملوك والملكات بغرب الأقصر، وأصدرت تذكرة أقل بتكلفة 100 دولار أو 90 يورو لزيارة جميع مناطق الأقصر الأثرية ماعدا مقبرتي سيتي الأول ونفرتاري.

خصم للطلاب على تذكرة Luxor Pass

ويختلف تصريح luxor pass في السعر للطالب حيث يحصل على خصم 50% بشرط أن يكون حامل لكارنيه طالب ساري، وأن يكونا أيضًا تحت سن 30 عامًا، كما يمكن الحصول على نفس الخصم 50% لمن يملك تصريح cairo pass.

أما الأوراق المطلوبة لإصدار تصريح Luxor Pass بسيطة وتكون بتقديم صورتين من جواز السفر وصورة شخصية، في مركز كبار الزوار بالكرنك بالبر الشرقي أو وادي الملوك بالبر الغربي، المكان المخصص لإصدار تصريح luxor pass، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، توفير العديد من التسهيلات لجذب المشجعين المشاركين ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة والحاملين لبطاقة المشجع «هيا»، لزيارة المقاصد السياحية في مصر، لتعظيم استفادة مصر سياحياً من تنظيم بطولة كأس العالم بدولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.