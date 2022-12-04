فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بالغردقة غدا للصيانة.. 5 ساعات متواصلة

أعلنت محافظة البحر الأحمر قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، دا الاثنين، لمدة خمسة ساعات متواصلة، بدءً من الساعة التاسعة صباحا، وذلك بحسب جدول الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية الذي تنتهجه شركة توزيع الكهرباء.

فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بالغردقة

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم الأحد، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة الغردقة، وهي بنزينة موبيل، ومبنى بدر بارك، ومحلات الشاليهات، وعمارة فكري عبده، غدا الاثنين، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

سبب فصل التيار الكهربائي

وكشف مسؤلو قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر لـ«الوطن»، أن سبب فصل التيار الكهربائي هو إجراء الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء لكل منطقة على حدا حيث يجرى نقل الأحمال، بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، بالتنسيق مع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر.

وأضاف مسؤلو شبكة الكهرباء البحر الأحمر، بأنه يتم تحديد وقت الصيانة الدورية لمدة 5 ساعات، وذلك بدء من من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء ويتم إبلاغ المواطنين عبر غرفة عمليات المحافظة.