مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق «رأس غارب- الغردقة»

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «رأس غارب- الغردقة» شمال محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، اليوم السبت، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 30 على طريق «رأس غارب- الغردقة»، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وتبين مصرع شخص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

حالة المصابين

وأفاد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي لـ«الوطن»، أن حالة المصابين أصيبوا بكسور وجروح وكدمات متفرقة تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، وتم عمل الإسعافات الأولية.

وشهدت طريق «رأس غارب- الزعفرانة» عددا من الحوادث خلال الفترة الأخيرة، منها تصادم أتوبيس بسيارة نقل «تريلا»، ما أسفر عن مصرع وإصابة 43 شخصا، بينما شهد طريق «رأس غارب- الغردقة» انقلاب أتوبيس رحلات أسفر عن مصرع السائق وإصابة 28 آخرين.