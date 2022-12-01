«الأرصاد» تكشف أدفأ وأبرد 6 أماكن في مصر غدا الجمعة.. بينها الغردقة

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس والتغيرات الجوية، غدًا الجمعة، فى مصر، إذ يوجد 6 أماكن ستكون الأدفأ، يقابلها 6 أماكن هى الأكثر برودة، خلال الـ24 ساعة المقبلة، و33 منطقة معتدلة.

6 مناطق الأدفأ غدًا الجمعة

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك 6 أماكن ستكون هى الأعلى حرارة، والأدفأ، بما يشير إلى أن قاصدس هذه الأماكن، لا يحملون أنفسهم مشقة حمل الملابس الشتوية الثقيلة، حيث درجات الحرارة في هذه الاماكن أعلى من 27 درجة مئوية، وهي «أبو سمبل 27، وأسوان 27، والغردقة 27، والطور28، وقنا 28، ورأس سدر27».

6 أماكن هي الأكثر برودة

وتضمن البيان أن هناك 6 أماكن هي الأكثر برودة في مصر، خلال طقس الغد الجمعة، ما يستوجب على قاصدي هذه الأماكن ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل، حيث تكون درجة الحرارة في عدد منها 5 درجات مئوية، وهي السلوم 9 درجات، وسيوة 9 درجات، وكاترين 5 درجات، ونِخل 5 درجات، والوادي الجديد 8 درجات، وأسيوط 10 درجات مئوية».